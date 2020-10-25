أكملت إدارة نادي الاتحاد تعاقداتها الأجنبية بضم مدافع وست بروميتش الإنجليزي أحمد حجازي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أفضلية شراء العقد من قبل نادي الاتحاد. وجاء التعاقد مع النجم المصري أحمد حجازي بتوصية من المدرب كاريلي، بعد توقيع المدافع البرازيلي برونو أوفيني على ورقة مخالصته مع العميد.وبهذا يكون أجانب الاتحاد؛ غروهي، وأحمد حجازي، وكريم الأحمدي، وهنريكي، ورودريغيز، ورومارينهو، وبريجوفيتش.من جانب آخر، يبدأ المدرب كاريلي تحضيراته الفنية لمواجهة الديربي أمام الأهلي (السبت ) القادم على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيعمل المدرب كاريلي على معالجة الأخطاء الدفاعية وتجهيز الفريق من كافة النواحي من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.