أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم 3 قرارات انضباطية بحق نادي الوحدة، ولاعب نادي ضمك كريستيان فرانكو ليما، ولاعب نادي النصر عبدالله مادو، بقيمة 40 ألفاً.وقررت اللجنة مخالفة نادي الوحدة بعد تأخره في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الأول والشوط الثاني أثناء مباراتهم ضد القادسية، وذلك حسب ما ورد في تقرير مراقب المباراة، وإلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.كما غرمت لاعب النصر عبدالله مادو بعد غيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (الفلاش إنتر فيو) بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفتح، وذلك حسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20) ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، كذلك غرمت لاعب نادي ضمك كريستيان فرانكو ليما بعد قيامه باستخدام اللعب العنيف تجاه لاعب من الفريق المنافس في مباراة فريقه أمام الرائد، وذلك حسب ماورد في تقرير حكم المباراة الوارد للجنة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.وجميع القرارات السابقة غير قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.