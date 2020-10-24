أطلقت السعودية أخيرا، مبادرة تتيح للسيدات في جميع المناطق لعب الجولف مجاناً، وتحمل المبادرة اسم «Ladies First Club».. نادي السيدات أولاً في تجربة تعد الأولى من نوعها تنظمها الشركة السعودية للجولف وتتزامن مع انطلاقة بطولة ارامكو النسائية للجولف التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة.

ومنح النادي للراغبات عضوية مجانية وحصصاً في الجولف وميزة الدخول إلى ملعب تصويب الكرات، وسيظل النادي مفتوحاً لجميع السعوديات، مع منح العضوية والميزات الأخرى لأول 1000 سيدة مشتركة فضلا عن منح اللاعبات المسجلات «في نادي السيدات اولا» عضوية في نادي الرياض للجولف أو نادي ديراب أو ملعب الرويال غرينز والنادي الريفي وذلك وفقاً للمناطق التي يتواجدن فيها، كما ستمنح العضوات حزمة تعليمية و ندوات شهرية حول قواعد اللعبة للمبتدئات، كما تحصل عضوات النادي على صلاحيات الدخول إلى كامل الملعب، ومنح أفضل 12 لاعبة في البرنامج عضوية كاملة على مدار العام للعب في الملعب الذي تختاره.



وأوضح الرئيس التنفيذي لجولف السعودية ماجد السرور، أن «نادي السيدات أولاً» مبادرة مبتكرة وجديدة تهدف إلى تطوير اللعبة في السعودية بطريقة مثالية لتقديم بطولة الجولف النسائية الأولى "بطولة أرامكو السعودية". وأشار الى أن لدينا أهدافاً طموحة لتحقيقها و لاحظنا اهتماماً متزايداً من لاعبات الجولف تجاهها، ونأمل أن يساعد إطلاق «نادي السيدات أولاً» في دعمنا في مهمتنا لنشر هذه الرياضة بين السيدات»

وأضاف السرور أن النادي سينظم مجموعة من الفعاليات الاجتماعية للسيدات في الفترة الصباحية، مثل حصص «البيلاتيس» و«اليوغا» و«البريدج». كما ستحظى المشتركات بخصومات حصرية في جميع مطاعم ومتاجر نوادي الجولف الثلاثة.





مها وسارا: رياضة اجتماعية وشمولية

تؤكد مها الحديوي، لاعبة الجولف العربية الأولى والوحيدة التي شاركت في الجولة الأوروبية وتشارك في البطولتين السعوديتين الشهر المقبل، دعمها لجميع المبادرات التي تهدف إلى تشجيع المشاركة النسائية في السعودية في الجولف،وقالت:«من واقع خبرتي، لا توجد طريقة لتقديم هذه الرياضة لشريحة جديدة من اللاعبات أفضل من جعلها رياضة ممتعة واجتماعية وشمولية».

سارا سلهب (27 عاماً) بدأت منذ وقت مبكر ممارسة الجولف على ملعب نادي ديراب في الرياض، وتقول:" إن مبادرة «نادي السيدات أولاً» فكرة مميزة، وتشكل فرصة بناء قاعدة قادرة على نقل السيدات المهتمات باللعبة إلى مرحلة أكثر تطوراً عبر مساعدة ودعم يقدمها فريق من المحترفين ما يساعد على بناء بيئة قادرة على تطوير اللاعبات، فالجولف رياضة ممتعة تجمع بين التمارين البدنية والذهنية، وهي رياضة نمارسها في مساحات طبيعية خضراء وهو أمر جميل خصوصاً في السعودية، وأنا أستمتع بممارسة الجولف، برأيي أنه من المهم أن يمارس المزيد من النساء الجولف لأنها رياضة صحية، و تمارس في مساحات مفتوحة وتساعد على تحقيق تواصل اجتماعي».

يشار إلى أن تدشين «نادي السيدات أولاً» رسمياً سيتم خلال أسبوع الاستعداد لبطولة أرامكو النسائية في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2020، أي قبل يومين من انطلاق بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق التي ستشهد مشاركة فرق مؤلفة من 4 لاعبات يتنافسن للحصول على حصة من الجوائز التي تبلغ قيمتها 500.000 دولار أمريكي.