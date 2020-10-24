أنهت إدارة نادي هجر برئاسة حمد العريفي إجراءات التعاقد مع المهاجم النيجيري «بيتر نوارة» ليمثل الفريق الهجراوي في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.وتمت إجراءات التوقيع في مقر النادي بحضور اللاعب وعضو مجلس إدارة النادي الأستاذ عبدالعزيز الجعفري ومدير الاحتراف الأستاذ فؤاد المسلم.وكان «بيتر» قد مثل نادي العين في الموسم الماضي وساهم في صعوده إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما شارك معه في الجولة الأولى من الدوري أمام الهلال.