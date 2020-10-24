تختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين حيث يستضيف الاتفاق فريق العين الضيف الجديد عند الساعة 5:40م على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما يلتقي الفتح ضيفه الاتحاد عند الساعة 7:55م على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يخوض الاتفاق لقاءه أمام العين بنشوة تحقيق فوزه الأول في الجولة الماضية ويطمح لمواصلة المشوار وزيادة غلته النقطية في الدوري، فيما يدخل العين هذا اللقاء سعياً لحصد النقاط الـ3 بعد خسارته في لقاء الافتتاح أمام الهلال بهدف دون مقابل، وإن كانت الخبرة والمعطيات الفنية تصب لمصلحة الاتفاق إلا أن العين عكس صورة جميلة في المباراة الماضية تجعله قادراً على تحقيق أول نتيجة إيجابية له في دوري المحترفين.وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، يدخل الفتح لقاءه أمام الاتحاد بعد أن حقق فوزاً قوياً على وصيف الدوري النصر ويطمح الفتح لمواصلة نتائجه الإيجابية واستغلال ظروف الاتحاد الذي يدخل لقاء الليلة بعد خسارته من الاتفاق بهدفين لهدف بأخطاء دفاعية، ويطمح الاتحاد من خلال هذا اللقاء لحصد النقاط الـ3 وعدم تكرار سيناريو الموسمين الماضيين حيث قبع الفريق في مراكز الهبوط طوال جولات الدوري وتنفس الصعداء في الرمق الأخير. وسبق أن التقى الفريقان في 22 لقاء في دوري المحترفين، واستطاع الاتحاد الفوز في 7 لقاءات فيما فاز الفتح في 6 لقاءات وتعادل الفريقان في 9 لقاءات، وتمكن هجوم الاتحاد من إحراز 32 هدفاً فيما أحرز هجوم الفتح 26 هدفاً.