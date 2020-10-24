حجز فريق الأهلي المصري مقعدا في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد أن جدد فوزه على الوداد بنتيجة 3-1، عقب فوزه في مباراة الذهاب في المغرب في الـ17 من الشهر الجاري بهدفين نظيفين، ليتأهل إلى النهائي للمرة الـ13 بجدارة واستحقاق بعد فوزه في مجموع المباراتين 5-1، وبذلك تأكدت استضافة مصر للمباراة النهائية للبطولة الإفريقية، وسيواجه الأهلي في المباراة النهائية إما مواطنه الزمالك المصري أو فريقا مغربيا آخر هو الرجاء البيضاوي.واشترطت القرعة التي أقيمت في الـ16 من أكتوبر الجاري إقامة المباراة النهائية في مصر، إذا كانت ستجمع بين فريق مغربي ومصري، أو بين فريقين مصريين، ولكن لو تأهل فريقان مغربيان إلى المباراة النهائية، فإن النهائي كان سيقام في المغرب.يذكر أن مباراة الذهاب بين الرجاء وضيفه الزمالك انتهت لمصلحة الأخير بهدف دون رد، فيما تأجلت مباراة الإياب التي كانت مقررة غدا السبت إلى الأول من نوفمبر المقبل نتيجة تعرض العديد من لاعبي فريق الرجاء للإصابة بفايروس كورونا المستجد.