تنفس الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الصعدا بعودة قائد الفريق الملكي سيرخيو راموس، بعد تعافيه من إصابة الركبة، والتي حرمته من المشاركة ضد شاختار دونيتسك بدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها النادي الملكي بنتيجة 2-3، إذ سيقود راموس فريقه في مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني «الليغا»، إذ اختار الفرنسي زيدان لهذه المواجهة التشكيل المكون من: كورتوا، لونين، لويس لوبيز( لحراسة المرمى)، وفي الدفاع: ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي، أما خط الوسط يتكون من (كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو)، وفي الهجوم (بنزيما، أسينسيو، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريغو).