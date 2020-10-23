أنتصر فريق الفيصلي على ضيفه الباطن بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة ضمن لقاءات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.تقدم الفيصلي أولاً عن طريق جوليو تافارس (د: 29)، وعادل للباطن حسن شراحيلي بلعبة خلفية مزدوجة سكنت شباك الفيصلي (د: 47)، وتمكن البديل محمد الصيعري من إحراز الهدف الثاني للفيصلي (د: 75)، وبهذه النتيجة وصل الفيصلي للنقطة الرابعة، فيما بقي الباطن بدون نقاط بعد أن تلقى الخسارة الثانية على التوالي.