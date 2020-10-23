احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعيد ميلاد الأسطورة البرازيلية بيليه الـ80 من خلال استحضار أبرز إنجازاته وذكرياته في عالم المستديرة التي بدأت وهو بعمر الـ15 ربيعاً، إذ اعتبر (الفيفا) بيليه، بأنه واحد من أفضل المهاجمين في كل العصور، حصل على جائزة أفضل لاعب في التاريخ، المقدمة من قبل الاتحاد الدولي، ونجح في كتابة اسمه بحروف من ألماس، في عالم كرة القدم.وصنف الجوهرة السوداء، التي أكد كثيرون أنه لا يمكن كسرها، كأنجح هداف في الدوريات المحلية في تاريخ كرة القدم حيث سجل 650 هدفاً في 694 مباراة خاضها في الدوري، وفي الإجمال سجل بيليه 1281 هدفاً في 1363 مباراة، وسجل هذا الرقم في سجل غينيس للأرقام القياسية.ولعب بيليه، كرة القدم لمدة 21 عاماً وأطلقت عليه تسمية لاعب فيفا القرن في عام 1999، جنباً إلى جنب مع الأرجنتيني دييغو مارادونا.بين الشهرة والجوائز:في عام 1970، تم اختيار بيليه كأشهر شخص في العالم، متقدماً على كل من جون لينون والبابا بولس السادس وبول مكارتني ومحمد علي وبول نيومان والملكة إليزابيث الثانية ونيل أرمسترونج وإلفيس بريسلي وكلينت إيستوود وإليزابيث تايلور وجون واين وباربرا سترايسند.وبعدها ببضع سنوات، صنفت إحدى الدراسات علامة «بيليه» التجارية في المرتبة الثانية عالمياً خلف «كوكوكولا» متقدمة بشكل مفاجئ على عمالقة النفط والغاز والبنوك وشركات السيارات والطيران وعمالقة الاتصالات.كان بيليه ومحمد علي وجاكي روبنسون الرياضيين الوحيدين الذين اختيروا عام 1999 ضمن قائمة مجلة «تايم» لأهم شخصيات القرن، التي حظيت بإقبال هائل في أوساط القراء.وعلى الرغم من عدم مشاركته في أية دورة من الألعاب الأوليمبية، فقد منحت اللجنة الأوليمبية الدولية بيليه جائزة «رياضي القرن» في نفس العام، جنباً إلى جنب مع 9 رياضيين آخرين، من بينهم كارل لويس ومارك سبيتز وناديا كومانتشي، الذين يعدون من أكثر الرياضيين تتويجاً بالميداليات الأوليمبية على مر التاريخ، فضلاً عن شتيفي جراف ومايكل جوردان.وكان بيليه أول من أحرز جائزة لوريوس العالمية للرياضة في عام 2000.يذكر أن بيليه ولد في 23 من أكتوبر عام 1940 في بلدة تريس كورايس التي تقع في جنوب ولاية ميناس غيرايس في البرازيل، وهو نجل لاعب نادي فلومينينسي البرازيلي دوندينهو، ونشأ بيليه في حي فقير في مدينة باورو التي تقع في ولاية ساو باولو البرازيلية.