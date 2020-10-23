أعلن نادي سباقات الخيل اليوم (الجمعة) عن حصول الفائزين بسباقات الأشواط الأربعة المؤهلة في الولايات المتحدة واليابان على ضمان المشاركة في ثلاثة سباقات ضمن فعاليات منافسات «كأس السعودية».



وفي تعاون آخر بين نادي سباقات الخيل السعودي مع رابطة السباقات اليابانية يتم تنظيم سباق «كأس الأبطال» للفئة الأولى بقيمة 1.96 مليون دولار، على مسافة 1800 متر في مضمار تشوكيو الرملي في 6 ديسمبر القادم، كنسخة تأهيلية ثانية لـ«كأس السعودية»، بالإضافة إلى «كأس بيقاسوس العالمي» للفئة الأولى بقيمة ثلاثة ملايين دولار أمريكي، والذي سيتم تنظيمه في 23 يناير 2021م بالولايات المتحدة الأمريكية.



ومن جهته صرح توم راين مدير الاستراتيجية والسباقات الدولية لدى نادي سباقات الخيل: "نحن متحمسون للإعلان عن هذين السباقين اليابانيين المتميزين للحصول على مكانٍ مضمونٍ في بوابة انطلاق (كأس السعودية) وسباق الرياض الرملي (سبرنت) على التوالي. وقد شاركت الجياد التي حلت أولاً وثانياً في (كأس الأبطال) عام 2019م، Chrysoberyl و Gold Dream، في (كأس السعودية) عام 2020م؛ مما يبرهن على قوة المتنافسين في كلا السباقين".



وأشار راين إلى حرص الجهات التنظيمية على تشجيع المزيد من المتنافسين الدوليين في جميع السباقات، وليس فقط (كأس السعودية)؛ حيث نشعر بأن ارتباطنا بالسباق القوي في اليابان يعد خطوة مهمة بالنسبة لنا؛ كي نبني على نجاحات العام الأول.



وتشمل الفئة الأولى «كأس بيقاسوس العالمي» على جوائز بقيمة ثلاثة ملايين دولار أمريكي بمسافة 1800 متر؛ حيث سيتم تنظيمه على المسار الرملي في (جولف ستريم بارك) في فلوريدا يوم 23 يناير 2021م، وسيحصل الفائز بالسباق على بوابة المشاركة في «كأس السعودية» الذي تبلغ قيمة جوائزه 20 مليون دولار.



وستُجرى النسخة الثانية لـ«كأس السعودية» في نهاية الأسبوع يومي الجمعة 19 فبراير والسبت 2021، وسيعلن نادي سباقات الخيل السعودي عن أي قرارات تتعلق بالمشاركة في منافسات «كأس السعودية» من حيث احتياطات فايروس كورونا في أقرب وقت ممكن.