حقق فريق القادسية أول فوز له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على حساب ضيفه ضمك بنتيجة هدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.شهد اللقاء سيطرة قدساوية وسط تراجع لاعبي ضمك، ونشط الفريقان في الشوط الثاني حيث شهد ثلاثة أهداف، تقدم القادسية أولاً عن طريق مدافعه القائد رايس ويليامز ، إذ سجل هدف التقدم للقادسية بعد تسديدة أرضية سكنت شباك ضمك (د: 66)، ورد ضمك سريعاً عن طريق نجمه إبراهيم الشنيحي بتسديدة قوية في منتصف مرمى القادسية كهدف تعادل لضمك (د: 69)، وعاد القادسية للتقدم مجدداً بإحراز الهدف الثاني عن طريق دانيلو اسبريلا من ركلة جزاء (د: 78)، وحصل لاعب القادسية ستانلي على بطاقة حمراء مباشرة (د: 90+4)، وبهذه النتيجة حصد القادسية أول ثلاث نقاط له فيما تلقى ضمك خسارته الثانية على التوالي ليبقى دون أي نقطة.