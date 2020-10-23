أكد مدرب فريق الفتح البلجيكي السيد «يانييك فيريرا» صعوبة مواجهة الاتحاد في ثاني جولات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين متحدثاً: بالرغم من المستوى القوي والنتيجة الإيجابية التي حققناها في مواجهتنا الماضية أمام فريق النصر إلا أنه لابد من وجود أخطاء عملنا على تصحيحها خلال الأيام الماضية حيث سنواجه فريق الاتحاد وهو قادم من خسارة في مواجهته السابقة وبكل تأكيد أنه يسعى للتعويض الأمر الذي يعطي المباراة صعوبة أكثر ويحتم علينا التركيز العالي من البداية حتى صافرة النهاية، ولدينا لاعبون يمتلكون إمكانات كبيرة تمكنهم من تحقيق الثلاث نقاط من هذه المباراة.