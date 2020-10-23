تحدثت الفارسة ومالكة الخيل السعودية هيفاء الخنيزان عن إنجازاتها وسر حبها للخيل والسهام.وقالت الخنيزان في حوار مع «عكاظ»: «لا بد من صعوبات في بداية الأمر في ما يتعلق بتطوير المستوى ورؤية نتائج التمرين المستمر، فرياضة الرماية علمتني الصبر ثم الصبر لصعود عتبات التقدم».وأضافت أن تطوير الرياضات النسائية بالسعودية يعتمدعلى إدراج مختلف الأنشطة الرياضية في المدارس والجامعات وإقامة بطولات خاصة بهم، وتشجيع الشركات والقطاع الخاص في تنظيم ورعاية بطولات لموظفيهم ورفع مستوى الوعي في الرياضة المجتمعية.• عرفينا بنفسك؟•• هيفاء الخنيـزان فارسة ومالكة ومنتجة للخيل العربية الأصيلة ولاعبة في منتخب للاتحاد السعودي للسهام• متى بدأت لعبة السهام؟•• 2018 من الرياض• من شجعك على ممارسة لعبة السهام؟•• شغفي وحبي للرياضة بشكل عام وللسهام خاصة جعلتني أتوق لتجربة السهام واحترافها.• هل واجهتك صعوبات؟•• نعم لا بد من صعوبات في بداية الأمر في ما يتعلق بتطوير المستوى ورؤية نتائج التمرين المستمر، فرياضة الرماية علمتني الصبر ثم الصبر لصعود عتبات التقدم.• أكثر ما يميز رياضة الفروسية والرماية؟•• على النقيض من كرة القدم فإن رياضة ركوب الخيل والرماية بالقوس والسهم بإمكان اللاعب ممارستها في أي عمر، والإبداع فيها وتحقيق النتائج طالما هناك رغبة وإرادة داخلية.• بم تفكرين بعمله خلال الفترة القادمة؟•• الاستمرار في طريق تجاوز العقبات لتمثيل وتشريف دولتي المملكة الحبيبة.• هل لديك مواهب أخرى غير السهام؟•• ممارسة رياضة ركوب الخيل، ومالكة ومنتجة للخيل العربية الأصيلة.• ما هي البطولات التي حققتِها في السهام؟•• ميدالية برونزية في بطولة ودية لبرنامج تدريبي في بنغلاديش تابع للاتحاد الآسيوي للسهام في أكتوبر 2019، والميدالية البرونزية في بطولة السيدات بالمملكة نوفمبر 2019 برعاية الاتحاد السعودي للسهام، والمركز الرابع في مسابقة الفاروق برعاية هيئة الترفيه 2019، والميدالية الفضية في بطولة السيدات بالمملكة اوغست 2020 برعاية الاتحاد السعودي للسهام.• ما حققته خلال مسيرتك الرياضية يرضي طموحك؟•• بداية خير وانطلاقة لنجاحات أكبر.• ما الخطوات التي تقترحينها على أي فتاة حتى تصل إلى هدفها؟•• وضع أهداف صغيرة لتحقيق أهداف كبيرة، لا تيأسي ولا تتراجعي عند السقوط لأول مرة، فليس من الضروري كل من يصل للقمة هو من يكسب أولاً.• هل هناك اهتمام في رياضة السهام النسائية بالسعودية؟•• نعم بدعم الاتحاد السعودي للسهام، وهناك إقبال كبير من العنصر النسائي.• حدثينا عن فترة تدريبك للفارسات بالخيل؟•• دربت بنات في اسطبلات خاصة، تدريباً تأسيسياً بمعنى كيفية مقاودة الخيل، التسريج، التشغيل الأرضي، كيفية العناية بالخيل.• كيف ترى هيفاء واقع رياضة السهام النسائية الآن؟•• تعتبر في بدايتها وأتمنى يزيد الإقبال عليها وتنتشر بدءاً من النشاط المدرسي وصولاً للقطاع الخاص في تدريب ورعاية موظفيه وتشجيعهم على ممارسة هذه الرياضة النبيلة.• ما هي المقترحات التي تقترحينها لتطوير جميع الرياضات النسائية بالسعودية؟•• إدراج مختلف الأنشطة الرياضية في المدارس والجامعات وإقامة بطولات خاصة بهم. أيضاً تشجيع الشركات والقطاع الخاص في تنظيم ورعاية بطولات لموظفيهم ورفع مستوى الوعي في الرياضة المجتمعية.• كيف ترين دعم وزارة الرياضة لاتحاد السهام بشكل خاص والرياضة السعودية بشكل عام؟•• دعم لا محدود ويبقى الدور على الاتحاد بتطوير اللعبة فنياً وميدانياً للوصول إلى المستوى المشرف.• ما هي البطولات التي حققتِها محلياً ودولياً سواء بالفروسية أو بالسهام؟•• ميدالية برونزية في بطولة ودية لبرنامج تدريبي في بنغلاديش تابع للاتحاد الآسيوي للسهام/‏ اكتوبر 2019، والميدالية البرونزية في بطولة السيدات بالمملكة نوفمبر 2019 برعاية الاتحاد السعودي للسهام، المركز الرابع في مسابقة الفاروق برعاية هيئة الترفيه 2019، والميدالية الفضية في بطولة السيدات بالمملكة اوغست 2020 برعاية الاتحاد السعودي للسهام، وحاصلة على تدريب دولي معتمد من الاتحاد الدولي للسهام مستوى أول 2018، وحاصلة على عدد من جوائز تكريم في مسابقة تصوير في مجال الخيل والفروسية، وحاصلة على شهادة حكم مبتدئ في منظمة الايكاهو للخيل العربية 2019، وفوز مهرتي الهنوف في المركز الثاني وهي من إنتاجي في بطولة الخالدية الدولية 2020.