علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية الرياضية لديه صلاحية الاستغناء وإحالة (الرؤساء التنفيذيين والطواقم الإدارية والفنية) في حال تقاعسهم عن الأعمال الموكلة لهم أثناء ساعات العمل المتفق عليها. وأضاف المصدر أن الجولات الميدانية مستمرة ولن تتوقف، للاطلاع على العديد من الجوانب الخاصة بتطبيق الهيكلة الإدارية داخل الأندية ومتابعة سير العمل في إداراتها المالية والقانونية والفنية وأقسام العلاقات والإعلام، كما تمت مطابقة التقارير الواردة للوزارة مع واقع الأندية وملفاتها الداخلية، لخلق بيئة جاذبة للرياضيين ولصناعة أبطال حقيقيين. وكشف المصدر أن الإنذارات التي توجه للمخالفين تؤخذ بعين الاعتبار وتندرج تحت المساءلة القانونية التي يحدد على ضوئها نوع العقوبة (خصم أو الاستغناء) وفق نظام الحوكمة وإجراءاتها المالية والإدارية.يذكر أن فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية وجه إنذاراً رسمياً لخمسة أندية؛ الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسية، بسبب عدم تواجد الرؤساء التنفيذيين والطواقم الإدارية لهذه الأندية خلال ساعات العمل الرسمية، ما يعد مخالفا للائحة الأساسية للأندية الرياضية والتعليمات ذات الصلة، وقد تضمنت الإنذارات التأكيد على ضرورة التزام موظفي الأندية بدوامهم اليومي وعدم تكرار ذلك مستقبلاً تحاشياً لأي عقوبات إضافية.هذا وشملت الزيارات الميدانية أندية (الهلال - النصر - الاتحاد - الأهلي - الاتفاق - القادسية - أبها - ضمك)، إذ تم الاطلاع على العديد من الجوانب الخاصة بتطبيق الهيكلة الإدارية داخل الأندية ومتابعة سير العمل في إداراتها المالية والقانونية والفنية وأقسام العلاقات والإعلام، كما تمت مطابقة التقارير الواردة للوزارة مع واقع الأندية وملفاتها الداخلية.ولم يتوقف عمل الوزارة عند هذا الحد، إذ أصدرت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة قرارا يقضي بإيقاف صرف الدفعة الشهرية من إستراتيجية دعم الأندية الرياضية المستحقة لشهر سبتمبر 2020 لناديي أبها والفتح. وجاء هذا القرار نظرا لعدم قيام إدارتي الناديين بتسليم المستندات المؤيدة للصرف لدفعة شهر يوليو من هذا العام، وهي مستندات تمثل أساسا لصرف أي مستحقات شهرية، إذ سبق أن تم إبلاغ الأندية بهذا الإجراء، وإشعارها بأن أي تأخير في تقديم المستندات في وقتها المحدد سيؤدي إلى اتخاذ عقوبات صارمة.يأتي ذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية والوضوح، والتأكيد على جميع الأندية بالسعي إلى استيفاء الضوابط اللازمة لتحقيق متطلبات إستراتيجية دعم الأندية الرياضية.