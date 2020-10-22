كشف مصدر لـ«عكاظ» أن إدارة نادي النصر بحثت فوراً بعد نهاية لقاء فريقها الأول لكرة القدم بعد خسارته أمام فريق التعاون بهدف دون مقابل والتي تعتبر الخسارة الثانية بعد انطلاق منافسة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكانت الإدارة ‫لديها ملفات عدة من ثلاثة مدربين ليكون أحدهم بديلاً للسيد روي فيتوريا الذي أخفق في مباراتين متتاليتين وقبلها نصف نهائي كأس آسيا حيث لم يوفق بقيادة الفريق ولم ينجح في استغلال أكثر من لاعب مميز توظيف خانته الصحيحة، حيث أكد المصدر أن الإدارة اجتمعت مع فيتوريا بعد الخسارة الأولى مع الفتح وجددت الثقة به وأعطته فرصة، ولكن بعد خسارة الفريق أمام التعاون بقاء فيتوريا مع الفريق سيكون ضعيفاً وربما في اليومين القادمين تتضح الأمور أكثر إمّا بجلب مدرب بديل أو مدرب مؤقت حتى إيجاد المدرب المناسب.