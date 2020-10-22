أوضح المتحدث باسم نادي حراء الرياضي حاتم العطرجي أنه وبعد موافقة مجلس الإدارة برئاسة خالد الهندي تم تعيين سلطان الذيب رئيساً تنفيذياً للنادي، وكذلك تكليف عون الحارثي مشرفاً عاماً على كرة القدم، وتكليف حسن السهلي مديراً تنفيذياً لكرة القدم. ويأتي ذلك ضمن إطار الخطط التي يسير بها نادي حراء في المرحلة القادمة والإعداد الجيد للموسم القادم، وتغيير منهجية العمل الذي ينصب في مصلحة النادي والألعاب به.وأضاف العطرجي أنه وبحمد الله تم استقطاب عدد من المواهب الشابة المتميزة في منطقة مكة المكرمة للانضمام وتمثيل جميع فئات لعبة كرة القدم، وكذلك تم تدعيم بعض الألعاب المختلفة بلاعبين ذوي خبرة للاستفادة منهم وتحقيق الإنجازات، إذ إن النادي يسير وفق خطط مدروسة في جميع الألعاب والقادم أجمل بدعم محبيه وعشاقه.