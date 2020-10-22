يواصل لاعب المنتخب السعودي الأول للتجديف حسين علي رضا، برنامجه التحضيري لتصفيات أولمبياد طوكيو 2021.

وأجرى حسين عدداً من اختبارات القياس الفسيولوجية في كلية العلوم في جامعة الملك سعود في الرياض، يأتي ذلك ضمن جهود الاتحاد السعودي للتجديف، في تجهيز لاعبيه وفق أعلى المستويات.

ويخوض حسين علي رضا برنامجاً تحضيرياً أعده الجهاز الفني من دولة بريطانيا والمكون من دانيال جينز المدير الفني ووليام لويس باري مدرب المنتخب الأول وماثيو تارنت مدير البرامج.

ويسعى اتحاد التجديف بدعم واهتمام من المهندس محمد بن خالد حضراوي رئيس الاتحاد لتجهيز اللاعب بالشكل المناسب وتوفير البيئة المناسبة استعداداً لخوض معترك تصفيات أولمبياد طوكيو 2021 في أبريل المقبل.