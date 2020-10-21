أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم إطلاق المبادرة الرياضية الأولى من نوعها على مستوى العالم حيث ستتاح للسيدات في جميع أنحاء المملكة تجربة لعبة الجولف مجاناً.سيتم تدشين «نادي السيدات أولاً» أو «Ladies First Club» الأول من نوعه عالمياً من ابتكار الشركة السعودية للجولف، الشهر المقبل بالتزامن مع انطلاق بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة التي تعد الأولى من نوعها في المملكة، وسيقدم النادي عضوية مجانية تشمل حصصا في الجولف، وميزة الدخول إلى ملعب تصويب الكرات، وجولات في 3 ملاعب مختلفة ذات الـ18 حفرة. وسيكون النادي مفتوحاً لجميع السيدات السعوديات، حيث سيتم منح العضوية والميزات الأخرى لأول 1000 سيدة مشتركة.هذا وسيتم منح اللاعبات المسجلات في «نادي السيدات أولاً» عضوية في نادي الرياض للجولف أو نادي ديراب للجولف أو ملعب الرويال غرينز والنادي الريفي للجولف الواقع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وفقاً للمناطق التي يتواجدن فيها.وستشمل العضوية أيضاً حزمة تعليمية رقمية بعنوان «مقدمة إلى لعبة الجولف»، حيث ستوفر ندوات شهرية تتناول العناصر والقواعد الرئيسية للعبة الجولف للمبتدئين. هذا وستستضيف كل من ملاعب الجولف الثلاثة «عيادة السيدات أولاً» للجولف مرةً في الشهر، بقيادة أحد محترفي الجولف، التي ستختتم ببرنامج تعريفي على أرض الملعب لجميع المشاركات وفرصة للعب جولة في الحفرة رقم 18.ويحصل جميع أعضاء النادي من السيدات على صلاحيات الدخول إلى كامل الملعب، وسيتم منح أفضل 12 لاعبة في البرنامج عضوية كاملة على مدار العام للعب في الملعب الذي تختاره.حول هذه المبادرة المبتكرة، علّق الرئيس التنفيذي لجولف السعودية ماجد السرور بالقول: سيكون «نادي السيدات أولاً» أحد الأندية التي لا يوجد أي مثيل لها. فهي مبادرة مبتكرة وجديدة من نوعها وتهدف إلى تطوير لعبة الجولف في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أنها طريقة مثالية لتقديم بطولة الجولف النسائية الأولى في المملكة وهي بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، وتخليد هذا الحدث الاستثنائي بطريقة مميزة من خلال هذه المبادرة.وأضاف سرور: تشهد الجولف نمواً متزايداً في المملكة العربية السعودية ولدينا أهداف طموحة لتحقيقها في هذه الرياضة، كما لاحظنا اهتماماً متزايداً من قبل لاعبات الجولف تجاهها، ونأمل أن يساعد إطلاق «نادي السيدات أولاً» في دعمنا في مهمتنا لنشر هذه الرياضة بين السيدات في أنحاء المملكة.إضافة إلى المزايا المذكورة، سينظم النادي مجموعة من الفعاليات الاجتماعية للسيدات في الفترة الصباحية، مثل حصص البيلاتيس واليوغا ورياضة البريدج وغيرها من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية. كما ستحظى المشتركات فيه بخصومات حصرية في جميع مطاعم ومتاجر نوادي الجولف الثلاثة، وسيحصلن على ميزة التمتع بخيارات العضوية الكاملة بأسعار مخفضة عند إكمال البرنامج.مها الحديوي هي لاعبة الغولف العربية الأولى والوحيدة التي لعبت في الجولة الأوروبية للسيدات حتى الآن، وستشارك في كلتا البطولتين السعوديتين الشهر المقبل. وحول المبادرة، علقت: أدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى تشجيع المشاركة النسائية في السعودية في لعبة الجولف، وفكرة «نادي السيدات أولاً» التي ابتكرتها جولف السعودية رائعة ومميزة جداً. من واقع خبرتي، لا توجد طريقة لتقديم هذه الرياضة لشريحة جديدة من اللاعبات أفضل من جعلها رياضة ممتعة واجتماعية وشمولية، وهذه المبادرة تجمع كل هذه المزايا.ومنذ عُمر مبكر بدأت اللاعبة سارا سلهب (27 عاماً) ممارسة الجولف على ملعب نادي ديراب في الرياض، إذ تقول اليوم: مبادرة «نادي السيدات أولاً» فكرة مميزة، فهو يشكل فرصة بناء قاعدة قادرة على نقل السيدات المهتمات باللعبة إلى مرحلة أكثر تطوراً عبر مساعدة ودعم يقدمها فريق من المحترفين ما يساعد على بناء بيئة قادرة على تطوير اللاعبات، وهذا بالتأكيد عمل مميز.وتضيف سلهب: الجولف رياضة ممتعة تجمع بين التمارين البدنية والذهنية، إضافة إلى ذلك هي رياضة نمارسها في مساحات طبيعية خضراء وهو أمر جميل خصوصاً في السعودية أنا فعلاً أستمتع بممارسة الجولف، برأيي أنه من المهم أن يمارس المزيد من النساء الجولف لأنها رياضة صحية جداً، تمارس في مساحات مفتوحة وتساعد على تحقيق تواصل اجتماعي أكبر واليوم وعبر مبادرة «نادي السيدات أولاً» ستجد المهتمات فرصة أسهل من أي وقت مضى للتعرف على اللعبة وممارستها.سيتم تدشين «نادي السيدات أولاً» رسمياً خلال أسبوع الاستعداد لبطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، التي ستقام في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2020، أي قبل يومين من انطلاق بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق التي ستشهد مشاركة فرق مؤلفة من 4 لاعبات سيتنافسن للحصول على حصة من الجوائز التي تبلغ قيمتها 500.000 دولار أمريكي، وستقام البطولة من تاريخ 17 إلى 19 نوفمبر 2020.وبإمكان السيدات الراغبات بالتسجيل في النادي القيام بذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني لجولف السعودية بدءاً من الأسبوع الذي سينطلق فيه الحدثان الرياضيان البارزان في تاريخ المملكة.