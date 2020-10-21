اختتمت أمس (الثلاثاء) على ملعب اليرموك شرق العاصمة الرياض الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري رابطة فرق أحياء الرياض لكرة القدم التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.وشهدت الجولة الأولى إقامة 18 مباراة، انتهت 12 منها بالفوز، و6 مباريات بالتعادل، وشهدت الجولة تسجيل 51 هدفا، وتم احتساب 3 ركلات جزاء، وتم إشهار البطاقة الصفراء 64 مرة، والبطاقة الحمراء 4 مرات. وحقق فيصل محمد (لاعب القارات) أسرع هدف في الجولة، جاء في الدقيقة 2 من زمن الشوط الأول. وشهدت الجولة الأولى أيضا عددا من القرارات الانضباطية.‫أُرسلت من الـ iPhone