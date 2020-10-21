تعد كرة القدم من الرياضات الأكثر رواجًا في المملكة العربية السعودية وفقًا لبحث أجراه تويتر، حيث يلجأ المشجعون إلى المنصة للاحتفال بالانتصارات الكبيرة أو للاطلاع على التحاليل حول البطولة بشكل مباشر، أو لتشجيع فرقهم. وقد تجاوز عدد التغريدات حول الدوري السعودي في موسم 20/19 الـ91 مليون تغريدة.

ومع انطلاق موسم 21/20 من الدوري السعودي للمحترفين الذي طال انتظاره، احتفل تويتر بعودة كرة القدم من خلال الحملة التي أطلقها مع مجموعة من الكوميديين السعوديين على مدار 3 أيام لإظهار الجانب المضحك من كرة القدم، وتعاون تويتر مع كل من هتون القاضي (HatoonKadi@) وإبراهيم الحجاج (Barmz_alHajjaj@) ومحمد القحطاني(MohmdQhtani@) ونواف الشبيلي (nshobaili@).

وتم إطلاق الحملة يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 تحت وسم #روح_الدوري، ودعا حساب تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (TwitterMENA) الكوميديين لمشاركة لحظات التعليق المفضلة لهم في الدوري السعودي للمحترفين، حيث قام الكوميديون بمشاركتها من خلال التغريدات الصوتية، الأمر الذي أتاح لهم إضافة بصمتهم الخاصة على التعليقات وجعل المحادثات أكثر إنسانية. وفي الوقت الحالي، لا تزال التغريدات الصوتية في مراحل تجريبية لبعض الأشخاص الذين يمتلكون أجهزة IOS، إلا أنه في إمكان الجميع سماع التغريدات الصوتية والردّ عليها، بعض النظر إن كانوا يمتلكون تلك الخاصية أم لا.

بدورها، قالت مديرة الشراكات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تويتر كندة إبراهيم: «لطالما لجأ الناس إلى تويتر كي يكونوا جزءًا من الحدث بشكل لحظي، ونحن نشهد كيفية تحوّل الحماسة والشغف والطاقة الرائعة من أرض الملعب إلى العالم الرقمي. تويتر هو المكان الذي يقوم فيه المشجعون واللاعبون والخبراء بالتعبير عن أنفسهم بطرق متنوّعة، وبما أن الفكاهة تعدّ من أبرز العناصر في المحادثات على المنصة في السعودية، فقد عملت حملة #روح_الدوري على إثراء الجوّ الحماسي لهذا الحدث المهم».

https://twitter.com/MohmdQhtani/status/1318227186269196296



https://twitter.com/HatoonKadi/status/1318223875419836421





https://twitter.com/Barmz_alHajjaj/status/1318225223179788288





https://twitter.com/FaisalALa7mari/status/1318233575259541505





أما اليوم الثاني من الحملة فركّز على تقنية التحكيم بالفيديو (VAR)، التي جرى الحديث عنها بشكل مكثّف في الدوري السعودي، حيث بلغ عدد التغريدات حول تقنية الـ VAR أكثر من 160 ألف تغريدة خلال الموسم الماضي. وابتكر الكوميديون لحظات VAR فكاهية تناولت سيناريوهات من الحياة الواقعية يتم استخدام تقنية الـVAR فيها لمعرفة النتيجة في تحدٍّ بين الأصدقاء مثلاً.

https://twitter.com/FaisalALa7mari/status/1318589849159479297



https://twitter.com/HatoonKadi/status/1318589481440653314





https://twitter.com/MohmdQhtani/status/1318591266083475458





وسوف يسلّط اليوم الأخير من الحملة الضوء على مجموعة من التغريدات الإيجابية حول كرة القدم بمشاركة الكوميديين والجمهور.

الجدير بالذكر أن البحث الذي أجرته GroupM في المملكة العربية السعودية عام 2020 أظهر أن 73% من الأشخاص على هم من مشجعي كرة القدم و85% منهم يستخدمون المنصة لمتابعة الأخبار أثناء مشاهدتهم المباراة على التلفاز. كما قال المشاركون في البحث إنهم يستخدمون تويتر لمتابعة الحسابات الرسمية للاعبين (27%)، وللاطلاع على أحدث مقاطع الفيديو (38%) ولمشاهدة الأخبار ما قبل المباراة والتحليلات بعد انتهاء المباراة (28%).