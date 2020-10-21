تتجه أنظار محبي وعشاق الهجن غداً (الخميس) صوب ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية لمتابعة انطلاقة سباق النعيرية للهجن، الذي يستمر لمدة 6 أيام بنحو 114 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز، و26 شوطاً مفتوحا، و66 شوطاً عاماً وشوطان للماراثون.

وستكون الانطلاقة غداً (الخميس) بـ32 شوطاً لسن الحقايق، على مسافة 3 كلم وفترتين صباحية، تحتوي على 22 شوطاً «عام»، وعشرة أشواط في الفترة المسائية، 4 منها أشواط رموز و6 أشواط مفتوحة، كما أطلق الاتحاد السعودي للهجن مسابقة النعيرية للمعلقين، وذلك لتشجيع ودعم الموهوبين، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال التعليق على رياضة الهجن، وتبلغ جوائز المسابقة 60 ألف ريال، يحصل صاحب المركز الأول على 30 ألف ريال، والثاني على 20 ألف ريال، والثالث على 10 آلاف ريال.

وكان الاتحاد السعودي للهجن أكمل استعداداته لانطلاقة هذا السباق، حيث بدأت يوم 20 أكتوبر الحالي عملية عرض المطايا على لجنة التشبيه والتسنين، وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، حيث سيتم استبعاد المطايا التي لم تخضع للإجراء من قبل اللجنة المختصة.

كما تم (الأحد) الماضي الانتهاء من تركيب الشرائح للهجن المشاركة، في ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية، فيما تتواجد اللجنة الفنية خلال الفترة من 10 إلى 27 أكتوبر الجاري على فترتين صباحية ومسائية.

وكان الاتحاد السعودي للهجن نوه على جميع المُلاك الراغبين بالمشاركة في سباق النعيرية للهجن، ضرورة تركيب شريحة إلكترونية تابعة للاتحاد السعودي للهجن في المطايا المشاركة بالسباق حتى لا يتم استبعادها.

إلى ذلك شدد الاتحاد السعودي للهجن على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، داعياً الجميع إلى الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية مع تقليل المخالطة والالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الاتحاد في هذا الشأن.

وشهدت السباقات التي نظمها الاتحاد السعودي للهجن خلال العام الحالي تطوراً كبيراً، كما أنها ساهمت في خلق نوع من التنافس بين المدن على جمالية التنظيم.

ويتوقع أن يشهد سباق الهجن بالنعيرية نجاحاً كبيراً عطفا على عدد المشاركين والأشواط المجدولة، إلى جانب الاهتمام الكبير الذي يجده من قبل مسؤولي الاتحاد السعودي للهجن والمسؤولين بمحافظة النعيرية.

وتأتي هذا الجهود الكبيرة في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم من أجل ممارسة هذه الرياضة الأصيلة.

وكان محافظ النعيرية إبراهيم الخريف وقف على آخر الاستعدادات من خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى ميدان الملك فهد للهجن، حيث اجتمع بمديري الأجهزة الأمنية والخدمية بمشاركة ممثل الاتحاد السعودي للهجن مدير لجنة المسابقات والميادين المهندس محمود البلوي، كما قام الخريف بجولة تفقدية على الميدان للوقوف على كافة التفاصيل.