استكمل فريق البحرين رايد إكستريم بنجاح المرحلة الأولى من اختبارات سيارته الجديدة في ميلبروك في إنجلترا، إذ حققت السيارة أداء قوياً عزز ثقة الفريق وسائقيه قبيل المشاركة في رالي داكار.وخضعت سيارة فريق البحرين رايد إكستريم المصممة للمشاركة في فئة T1 في رالي داكار لاختبارات قاسية وشاملة، إذ قاد السيارة الثنائي ناني روما وسيباستيان لوب لاختبارها قبل قيادتها رسمياً في رالي داكار العام القادم. وقاد الفريق السيارة لمسافة تقارب 2000 كيلومتر، أي ما يعادل 4 مراحل تقريباً من رالي داكار.وشملت الاختبارات في ميلبروك مجموعة من الظروف المختلفة التي تميز رالي داكار، بدءاً من القيادة على التضاريس الوعرة المفروشة بالحصى، وصولاً إلى القيادة بسرعات عالية لوقت طويل، ما يوفر للفريق أساساً قوياً يعتمد عليه لخوض منافسات رالي داكار.وليست هذه المرة الأولى التي يختبر فيها السائقان روما ولوب سيارات جديدة، إذ يشتهر كلاهما بالمهارة والقدرة على اختبار السيارة إلى أقصى الحدود، لاسيما بوجود سيارة متميزة تدعم أداءهما. وعبَّر كلا السائقين عن مدى سهولة قيادة سيارة فريق البحرين رايد إكستريم الجديدة.من جانبه قال سائق فريق البحرين رايد إكستريم سيباستيان لوب: «تمكنت اليوم من اختبار السيارة الجديدة، وشعرت فور قيادتي لها بأنها تتمتع بتوازن جيد وقوة كبيرة. كما كان توجيه السيارة سهلاً حتى في الظروف الصعبة، وأعتقد أننا قادرون على تطوير إمكاناتها بعد إجراء المزيد من الاختبارات. أنا أتطلع إلى التوجه إلى الشرق الأوسط في نوفمبر واختبار السيارة على رمال الصحراء».من جانبه، قال سائق فريق البحرين رايد إكستريم ناني روما: «يستطيع أيّ سائق أن يخبرك ما إذا كانت السيارة جيدة أم لا بعد بضع دقائق فقط خلف المقود، وبالنسبة لي فقد كان كل شيء إيجابياً في السيارة، بدءاً من المكابح والتوجيه، وصولاً إلى المحرك ونظام التعليق. إننا نتعلم شيئاً في كل اختبار جديد للسيارة، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكن هذا طبيعي لسيارة جديدة بهذه المواصفات».