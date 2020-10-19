أكد عضو شرف نادي الاتحاد الدكتور مدني رحيمي أن الخسارة التي تعرض لها الفريق الاتحادي أمام الاتفاق أمس الأول ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كشفت العمل العشوائي الذي يحدث في العميد، وأن الإدارة الحالية لم تستفد من أخطاء الموسم الماضي.وأوضح أن الأخطاء الدفاعية التي حدثت خلال مباراة الاتفاق كشفت حال الدفاع الاتحادي الذي يحتاج لمعالجته بالتعاقد مع مدافع أجنبي يستطيع قيادة خط الدفاع مع بقية زملائه ويساهم في التنظيم الذي يجنب ارتكاب أخطاء فردية تعرض الفريق لاستقبال أهداف سهلة وتساهم في ضياع مجهود الفريق خلال أية مباراة.وطالب رحيمي الإدارة الاتحادية بالتعاقد مع مهاجم أجنبي هداف يستطيع ترجمة الفرص لأهداف في المباريات القادمة، متمنيا الجلوس مع المدرب كاريلي ومناقشته في خسارة الاتفاق والعمل على معالجة الأخطاء التي حدثت، والسعي لعودة الفريق للانتصارات بدءا من مباراة الفتح القادمة.واعتبر الشرفي الاتحادي مباراة الاتفاق مجرد كبوة جواد وسرعان مايعود العميد للانتصارات، وإن لم يتحقق الانتصار في مباراة الفتح فسيعيش الفريق الكروي حالة نفسية ويتواصل مسلسل الخسائر وربما يكون الفريق مهددا بالهبوط كما حدث في الموسمين الماضيين.