أكد المحلل التحكيمي ممدوح المرداسي لـ«عكاظ» أن قرار إلغاء حكم مباراة الهلال والعين هدف الهلال الذي سجله عمر خربين، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، قرار صحيح بناء على القرار الجديد الذي أقره الفيفا لهذا الموسم، والذي ينص على أن يكون لاعب الخصم على بعد متر من حائط الصد، ولاعب الهلال أمين كردي تحرك أمام حائط الصد وهو قريب جداً من حائط الصد عندما سدد اللاعب عمر خربين الكرة الثابتة نحو المرمى، وفي هذه الحالة يجب إلغاء الهدف واحتساب ركلة حرة غير مباشرة للفريق الآخر.