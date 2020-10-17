قلب فريق الوحدة تأخره من ضيفه القادسية إلى فوز بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن لقاءات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء تقدم القادسية أولاً عن طريق لاعبه حسن العمري من ركلة جزاء (د:31)، وتمكن لاعبو الوحدة من قلب النتيجة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، حيث أحرز الاسترالي ديمتري بيتراتوس الهدف الأول من ركلة جزاء (د:89)، ومن ثم أضاف أحمد عبده الهدف الثاني بتسديدة قوية سكنت الشباك القدساوية (د:90+5)، وبهذه النتيجة يحصد الوحدة أول ثلاث نقاط، فيما بقي القادسية دون رصيد من النقاط.