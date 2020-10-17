اكتفى التعاون وضيفه الفيصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في بداية مشوار الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وضع التعاون بصمته التهديفية أولاً عن طريق مدافعه اياغو سانتوس (د:1) كأول هدف في الدوري بعد عرضية ساندرو مانويل، وضعها سانتوس بقدمه اليسرى داخل المرمى. ورد عليه مدافع الفيصلي ايغور روسي بتسجيله هدف التعادل برأسية، بعد عرضية هشام فايق، وضعها روسي برأسه في المرمى (د:80)، وبهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة واحدة في مستهل مشوارهما في دوري المحترفين.