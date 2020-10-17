أعتمد الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، الحكم السعودي الدكتور هاني سنان، ضمن قائمة الحكام المعتمدين لإدارة مباريات البطولات الدوليه القادمة، إذ يعتبر هذا إنجازا للطائرة السعودية التي أثبتت في السنوات الأخيرة تطورها بشكل كبير، امتدادا للدعم الكبير الذي يلاقيه التحكيم والحكام بالمملكة للكرة الطائرة.‏من جانبه، أكد رئيس لجنة الحكام الرئيسية عبدالله العدوان، أن هناك العديد من البرامج التطويرية للحكام الدوليين والشباب خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في ارتقاء التحكيم، كاشفا عن أنه تمت دعوة‏ رئيس ‏لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، وكذلك رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، لتقديم محاضرات عملية ونظري‏ة، إضافة إلى التسجيل الإلكتروني‏ والعديد من البرامج التطويرية، التي ساهمت بشكل كبير بتواجد الحكم السعودي في المحافل القارية والدولية.‫أُرسلت من الـ iPhone