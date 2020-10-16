أكد مصدر بنادي الهلال أن الإدارة الهلالية اتفقت ⁩مع إدارة ‫سانتوس⁩ البرازيلي على شراء عقد اللاعب يفرسون سوتيلدو⁩ الدولي الفنزويلي 23 عاماً ليكون بديلاً عن ⁧‫ اللاعب البرازيلي أدواردو⁩ الذي انتقل في وقتٍ سابق إلى نادي أهلي دبي الإماراتي. ومن المتوقع أن يتم التوقيع مع اللاعب خلال الساعات القادمة.ميدانياً أنهى الفريق الهلالي استعداداته لمباراته التي ستقام غداً في الرياض ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، حيث طبق الجهاز الفني عدداً من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في المباراة.وشهدت التدريبات ⁧‫الهلالية عودة اللاعب الكوري «جانغ هيون سو» بعد إتمامه للحجر الصحي الخاص بالقادمين للمملكة، فيما تأكد غياب السداسي غوميز، سلمان الفرج‏، سالم الدوسري، محمد ‏البريك، نواف ‏العابد، ‏ناصر الدوسري، وذلك لعدم الجاهزية بعد عودة الفريق من المشاركة في كأس آسيا، ‏فيما سيغيب اللاعب مدالله العليان لإصابته في وتر القدم، في حين لم يشارك في التدريبات اللاعب البيروفي كاريلو نظراً لتأخره في الوصول إلى الرياض بعد مشاركته مع منتخب بلاده.