وقعت إدارة نادي النصر مساء أمس مخالصة نهائية مع قائد الفريق عمر هوساوي، مقدمين له الشكر الجزيل على كل ما قدمه طوال فترة تواجده مع ناديه العالمي والجهود الكبيره التي بذلها قائداً ونجماً من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، وقد تم توقيع المخالصة بناءً على طلب اللاعب ووفاءً وتقديراً من النادي لما قدمه اللاعب طوال فترة تواجده مع النصر إذ وافقت إدارة النادي على طلبه متمنين له التوفيق.وقد أطلقت جماهير النادي هاشتاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بـ( ‏⁧‫#شكرا_عمر_هوساوي⁩) التي عبرت فيها عن شكرها للاعب وكل ما قدمه مع الفريق وحصوله على إنجازات سابقة تمثلت في ثلاث بطولات للدوري وكأس ولي العهد وكأس السوبر، متمنين له التوفيق، مؤكدين على حبهم له وأنه سيبقى في قلوبهم دوماً وأبداً.