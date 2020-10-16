كشفت مصادر «عكاظ» أن إدارة النادي الأهلي توصلت إلى اتفاق مع الخطوط الجوية السعودية يقضي بتجديد العقد بين الطرفين لموسم رياضي واحد، وذلك بنفس المميزات المالية للعقد السابق، إضافة إلى المميزات الأخرى التي يشملها العقد ومن بينها توفير الخطوط السعودية لطائرة خاصة تُقل بعثة النادي الأهلي في مبارياته خارج المملكة.



وجاء تجديد العقد بين الطرفين تتويجاً لمجهودات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ عبدالإله مؤمنة وإدارة الاستثمار بالنادي التي بذلت جهوداً كبيرة لتجديد العقد الذي انتهى بنهاية الموسم الرياضي الماضي.



وكانت العلاقة التعاقدية بين النادي الأهلي والخطوط السعودية قد بدأت في سبتمبر 2017 بعقد استمر لمدة 3 مواسم، قبل أن يتفق الطرفان على تمديد العقد لموسم جديد.