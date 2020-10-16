اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، جمهورية مصر العربية لاستضافة المباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك خلال القرعة التي أقيمت اليوم الجمعة، إذ سيقام نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا في الـ6 من نوفمبر المقبل، وستقام المباراة النهائية في مصر إذا كانت ستجمع بين فريق مغربي ومصري، أو بين فريقين مصريين، ولكن في حال تأهل فريقين مغربيين إلى المباراة النهائية، فإن النهائي سيقام في المغرب.ويشهد نصف نهائي نسخة 2019-2020 من دوري أبطال أفريقيا مواجهتين مصرية - مغربية، إذ يلعب الأهلي المصري أمام الوداد الرياضي المغربي، فيما يواجه الزمالك المصري الرجاء الرياضي المغربي.