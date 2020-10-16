تحت شعار دورينا الأغلى ينطلق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بنسخته الجديدة بأربعة لقاءات حيث يفتتح فريق الشباب لقاءاته بمواجهة ضيفه أبها على استاد الأمير فيصل بن فهد عند تمام الساعة السادسة تماماً، وعلى ذات الملعب يدشن حامل اللقب فريق الهلال مشواره للدفاع عن لقبه بمواجهة الضيف الجديد فريق العين عند الساعة 9:15م، وفي بريدة تقام واحدة من أقوى لقاءات الجولة الأولى حيث يستضيف التعاون نظيره الفيصلي عند الساعة 6:15م على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، في حين يستضيف الوحدة نظيره العائد لدوري الأضواء فريق القادسية عند تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع.الشباب * أبهاعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يستضيف الشباب نظيره أبها في انطلاقة دوري المحترفين ويدخل صاحب الأرض هذا اللقاء بعد عدة تعاقدات مميزة قامت بها إدارة النادي برئاسة خالد البلطان، كما خاض الفريق عدداً من المباريات الودية، أما فريق أبها فإنه يطمح لمواصلة تألقه في دوري المحترفين بعد صعوده في الموسم الماضي وتحقيقه للمركز التاسع، وتمكنت إدارة النادي من استقطاب بعض الأسماء المحلية إضافة إلى الاسترالي جودوين، وسبق وأن التقى الفريقان أربع مرات في دوري المحترفين، تمكن نادي الشباب من الانتصار في مباراة وحيدة، بينما حقق فريق أبها الفوز في مباراتين، وتعادلا في آخر مواجهة جمعت بينهما في الموسم الماضي، وشهدت لقاءاتهما إحراز 12 هدفاً، نجح لاعبو الشباب في إحراز 7 أهداف، بينما تمكن لاعبو أبها من إحراز 5 أهداف.الهلال * العينوفي الملعب ذاته، يدشن حامل اللقب الهلال مشواره نحو الدفاع عن لقبه بمواجهة الضيف الجديد فريق العين، ويدخل فريق الهلال هذا اللقاء بعد معاناته مع جائحة كورونا والتي أصابت عدداً كبيراً من لاعبيه، فيما يدخل فريق العين هذا اللقاء كأول إطلالة له في دوري المحترفين ويسعى من خلاله للظهور بمظهر مشرف أمام حامل اللقب.التعاون * الفيصليوعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريد، يستضيف التعاون نظيره الفيصلي في واحد من أقوى لقاءات الجولة، ويدخل فريق التعاون هذا اللقاء بعد التحسن التدريجي الملحوظ للفريق في دوري أبطال آسيا لا سيما بعد أن تولى المدرب الفرنسي بارتيس كارتيرون زمام الأمور الفنية، أما فريق الفيصلي فإه يدخل هذا اللقاء بعد أن أقام معسكراً إعدادياً قصيراً في جدة وخاض عدة لقاءات محلية ودية.الوحدة * القادسيةوعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، يواجه فريق الوحدة نظيره فريق القادسية العائد لدوري المحترفين، ويدخل فريق الوحدة هذا اللقاء سعياً لمواصلة تألقه في الموسم الماضي وحصده أحد المقاعد الآسيوية لا سيما مع التحرك الإداري بالتعاقد مع المدرب البرتغالي ايفو فيريرا، فيما يدخل فريق القادسية هذا اللقاء بحثاً عن بداية قوية واستعادة مكانته في دوري المحترفين.الفريقان: الشباب × أبهاالملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد بالملزالتوقيت: 6:00مدرجة الحرارة: 28الفريقان: الهلال × العينالملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد بالملزالتوقيت: 9:00مدرجة الحرارة: 28الفريقان: التعاون × الفيصليالملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدةالتوقيت: 6:00مدرجة الحرارة: 29الفريقان: الوحدة × القادسيةالملعب: استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائعالتوقيت: 8:00مدرجة الحرارة: 32