أعلنت إدارة نادي التعاون تجديد عقد المهاجم الكاميروني توامبا لمدة موسمين، وذلك عقب شد وجذب وخلافات سابقة للمحترف الكاميروني مع مجلس الإدارة المستقيل برئاسة محمد القاسم.



وقدم توامبا اعتذاره لكافة التعاونيين عن ماحدث خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة، واعداً بمسح الصورة السابقة والعمل على إسعاد جماهيرالتعاون بتقديم مستويات فنية أفضل بكثير من السابق.