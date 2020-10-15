التقى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة نادي القادسية السابق مساعد الزامل، وأعضاء المجلس والرئيس الجديد للنادي المكلف ناصر الدغيثر.وأكد سموه أن القطاع الرياضي، ركيزة مهمة في تنمية وتطوير القدرات الوطنية، وهو قطاع مهم في صناعة التحول نحو المجتمع الحيوي، مهنئاً نادي القادسية بالنجاحات التي حققها النادي خلال الفترة الماضية، مؤكداً على الإدارة الجديدة أهمية المواصلة في هذا الجانب، والحرص على تفعيل الحوكمة والشفافية وفق إستراتيجية وزارة الرياضة، والعمل على تطوير الألعاب المختلفة، لتحويل النادي لوجهة جاذبة لمحبي الرياضة في محافظة الخبر.وتمنى سموه، لنادي القادسية التوفيق في منافسات الموسم الرياضي القادم.فيما قدم الزامل شكره لأمير المنطقة الشرقية، ونائبه على الدعم المتواصل لنادي القادسية ولرياضة المنطقة، الأمر الذي أسهم في عودة النادي لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.