قرر مدرب فريق الهلال رازفان الاعتماد على النجم هتان باهبري ضمن القائمة التي سيخوض بها مباراة العين يوم (السبت) القادم ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وشارك باهبري في تدريبات فريقه بفعالية كبرى، ويطمح في مواصلة مشواره مع الزعيم في الموسم الجديد الذي تنتظر الكتيبة الزرقاء العديد من الاستحقاقات محليا وقاريا، ويتطلع لتحقيق المزيد من البطولات مع الفريق الأزرق بعد أن ساهم مع زملائه في تحقيق بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس دوري أبطال آسيا والمشاركة في كأس العالم للأندية والحصول على المركز الرابع.