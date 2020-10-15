‫تنطلق اليوم (الخميس) منافسات مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة لهذا الموسم بإقامة مباراتين الأولى تجمع النصر والفيصلي على صالة نادي النصر بالعاصمة الرياض 6 مساء، ويقودها خالد الزغيبي حكم أول، ومحمد الدرعان حكم ثان، وسلمان العمري مسجلاً. فيما تجمع المباراة الثانية الترجي والسلام على صالة وزارة الرياضة بالدمام 6 مساء، ويقودها يعقوب السبت حكم أول، وعبدالمحسن الجزيري حكم ثان، وأمين الطريفي مسجلاً.يذكر أن فريق الأهلي حقق لقب بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس الاتحاد في الموسم الماضي، فيما حقق فريق الهلال بطولة كأس النخبة.