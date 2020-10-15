يشارك اللاعب البرازيلي برونو هنريكي في تدريبات الفريق الاتحادي غدا (الجمعة)، عقب وصوله فجر أمس إلى جدة، ويبقى أمر مشاركته في مواجهة الاتفاق (الأحد) القادم على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بيد المدرب كاريلي، الذي سيبدأ تحضيراته الفنية اليوم (الخميس) استعدادا لمباراة الاتفاق القادمة، إذ سيجري المدرب كاريلي مناورة كروية سيعتمد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء الاتفاق المرتقب.وكان المدرب كاريلي اختتم فترة الإعداد لفريقه لبطولة الدوري بخوض 4 مباريات ودية، أمام فرق (الفيصلي، وجدة، وضمك، والأخدود)، واطمأن من خلالها على جاهزية جميع اللاعبين لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.