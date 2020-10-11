وقعت إدارة نادي الباطن مساء أمس (السبت) عقد رعاية طبية مع شركة للخدمات الطبية لموسم رياضي واحد، وتم التوقيع بمقر النادي حيث مثل إدارة الباطن في التوقيع الرئيس التنفيذي بالنادي عوض الهزيمي، ومن الشركة الطبية مضحي الشمري المدير المالي والإداري، وذلك بحضور مدير إدارة الاستثمار بالنادي محمد العفاسي.



من جهته أبدى مدير إدارة الاستثمار بالنادي الأستاذ محمد العفاسي عن سعادته بالشراكة مع شركة الشركة الطبية كراع طبي، مقدماً شكره وتقديره لإدارة الشركة وطاقمها الطبي، فيما أكد مضحي الشمري أنهم يتشرفون برعاية نادي الباطن، وفخورون بتولي مهمة الرعاية الطبية للنادي، متمنين التوفيق للفريق الأول في منافسات الموسم الرياضي القادم، وأن يكون موسماً مميزاً للسماوي.