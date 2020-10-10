بعد أكثر من 240 يوماً من حديث رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل حول عودة رالي حائل الدولي للخارطة الدولية في المؤتمر الصحافي لرالي حائل عندما قال: «كما تعلمون أن رالي حائل كان أحد جولات بطولة العالم لراليات الكروس كانتري وخرج منها بسبب عدم إمكانية مشاركة المرأة في الرالي آنذاك وليس لأي سبب آخر، وبعد قرار السماح بقيادة المرأة أزيلت هذه العقبة وأصبح إعادة رالي حائل إلى روزنامة بطولة العالم من جديد أمرا ممكنا، وهذا الأمر سيعيد الأضواء العالمية إلى منطقة حائل، وسيجلب فرق المصانع وأبطال العالم والسائقين الدوليين إلى رالي حائل، وسيشكل ذلك إنجازا جديدا لرياضة السيارات والدراجات النارية في المملكة من جهة، وجدارة واستحقاقا لهذا الرالي ولمنطقة حائل من جهة أخرى».

واليوم يصادق الاتحاد الدولي لرياضة السيارات والدراجات النارية على عودة رالي حائل الدولي، حيث وصفه رئيس الاتحاد الدولي بالحدث الرياضي الأول للراليات الصحراوية في المملكة الذي انطلق 2006 م، بمبادرة من أمير منطقة حائل آنذاك الأمير سعود بن عبدالمحسن، ويعد الوحيد في المملكة الذي لم ينقطع واستمر تنظيمه إلى الآن.