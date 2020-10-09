دافعت إدارة نادي النصر عن موقفها من الاحتجاج المقدم للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على عدم أهلية تسجيل 7 لاعبين مع فريق بيرسبوليس أمام النصر السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهم: حامد لاك، وأرمان رمضاني، وعيسى الكثير، وإحسان بهلفان، وسعيد أغائي، وميلاد سارلاك، وعلي شجاعي، في ظل وجود عقوبة صادرة بحق النادي الإيراني من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تاريخ 12 أغسطس الماضي، وتم منحه مهلة مدتها 30 يوماً لسداد الالتزامات المالية التي انتهت في 11 سبتمبر الماضي، وأكد النصر في بيان رسمي نشره على موقعه الرسمي في «تويتر»، سلامة موقفه من الاحتجاج والإجراءات التي صاحبت رفع المستندات، مشددة على أنها ستستأنف القرار الصادر من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برد الاعتراض المقدم من«النصر»، بخصوص مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، وأنهم سيلجأون لمحكمة التحكيم الرياضي «كاس».وأعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رفضها رسمياً اليوم (الجمعة)، شكوى النصر السعودي، ضد أهلية مشاركة بعض لاعبي برسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.يذكر أن قرار لجنة الانضباط والأخلاق في AFC لم يتضمن فرض «غرامية مالية» على النصر (بحسب المادة 59.3) وهذا دليل على أن «الاحتجاج صحيح وموضوعي»، المشكلة كانت في آلية تقديم الاحتجاج وليس في جديته وموضوعيته والتي يجب أن تتبع الخطوات التالية:1. يجب أن يكون احتجاجاً على مسألة لها تأثير مباشر على نتائج المباريات أو خروقات للائحة البطولة.2. تقديم الاحتجاج على «نموذج» خاص معد من قبل AFC بذلك في غضون ساعتين فقط من صافرة النهاية.3. يتبعه «تقرير مكتوب» في غضون 48 ساعة من نهاية المباراة يرسل إلى الأمانة العامة لـAFC.4. تقديم رسم مالي بقيمة 500 دولار (لا تسترد) في غضون 48 ساعة من نهاية المباراة يرسل إلى الأمانة العامة لـAFC.