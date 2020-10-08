كعادة «عكاظ» في التميز الدائم ووضع متابعيها في الصورة قبل الجميع وتأكيداً لشعارها الدائم «أن تكون أولاً»، صادقت إدارة النادي الأهلي على انفراد «عكاظ» قبل 48 ساعة، عندما أعلنت قبل قليل بشكل رسمي عن التعاقد مع اللاعب الدولي الروماني الكساندرو ميتريتا (25 سنة) لاعب نادي نيويورك سيتي الأمريكي، وذلك بنظام الإعارة لموسم ونصف الموسم مع أحقية النادي الأهلي بشراء عقد اللاعب.



ويملك النجم الدولي الروماني سيرة ذاتية مميزة، إذ سبق له تمثيل المنتخب الروماني بفئاته السنية كافة، إضافة إلى المنتخب الأول ويلعب في مركز الجناح الأيسر.