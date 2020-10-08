أعلنت إدارة نادي الباطن التعاقد مع مهاجم فريق النصر صالح آل عباس، الأربعاء، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، بعد أن قضى تجربة في الموسم الماضي معاراً أيضاً لأبها.



من جهته، أبدى اللاعب سعادته بالتوقيع للباطن، وقال: ‏الحمدلله تم توقيع عقد إعارة لمدة موسم مع الباطن وسنقدم كل ما يرضي جمهور السماوي، مضيفاً أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه لتقديم المستويات التي ترضي محبي السماوي. وقدم شكره وتقديره لإدارة الباطن على حسن التعامل الذي وجده، فيما شكر إدارة ناديه السابق النصر على تسهيلها إجراءات توقيعه للباطن.