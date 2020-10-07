أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد، أن الاتحاد أنهى جميع الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد لكرة السلة، مع تطبيق البرتوكولات الصحية خلال المباريات.

وقال المسعد إن انطلاق الموسم سيبدأ مع دوري الدرجة الأولى والشباب والناشئين، وتم تأجيل انطلاق الدوري الممتاز لمشاركة المنتخب الأول في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية.

جاء ذلك حديثه خلال افتتاحه الاجتماع الافتراضي الأول لحكام وحكمات كرة السلة، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله الشعيل.

وشدد المسعد على أهمية استعداد الحكام والحكمات للموسم القادم، خصوصاً أن هناك دعماً غير مسبوق من وزارة الرياضة للألعاب المختلفة من خلال الحوافز المادية التي منحتها للأندية وتطبيق النقاط. وطالب الحكام والحكمات بأهمية تطوير مستواهم الفني الذي سينعكس على استمرارية تطوير اللعبة، مؤكداً أن الاتحاد داعم لجميع الحكام والحكمات في سبيل الوصول إلى المستوى والطموح المأمول، والذي يتواكب مع التطور الكبير للعبة خلال الفترة الحالية.

وأشاد المسعد بدخول 24 امرأة مجال التحكيم، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ اللعبة.

وشكر المسعد في نهاية حديثه للجنة الحكام برئاسة عبدالله العجلان، على الدور والجهد الكبير الذي تقوم به من دورات وبرامج تحكمية، تهدف إلى تطوير مستوى الحكم السعودي.

من جانبه، قدم رئيس لجنة الحكام عبدالله العجلان الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد، وأعضاء مجلس الإدارة على الدعم الكبير للحكام والحكمات، مؤكداً أن هناك رغبة من جميع الحكام، على تقديم مستوى مميز خلال الموسم القادم يتواكب مع تطور اللعبة.