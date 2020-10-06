أكدت النجمة الإنجليزية «تشارلي هول» اليوم (الثلاثاء) مشاركتها في منافسات بطولة السعودية النسائية الدولية للغولف وفي بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق اللتين ستقامان من 12 وحتى 19 نوفمبر القادم، وهما البطولتان اللتان ترعاهما شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات السعودية العامة بجوائز قدرها 1.5 مليون دولار، وبذلك تنضم هول لقائمة اللاعبات العالميات المشاركات ومنهن مواطنتها «جورجيا هال» الفائزة بلقب كأس سولهايم التي أعلنت مشاركتها في وقت سابق.

وستعود هول صاحبة الـ24 عاما للشرق الأوسط باحثة عن إنجازها الثاني في المنطقة بعد أن كانت حققت لقب بطولة «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» المفتوحة لغولف السيدات بمدينة أبوظبي في العام الماضي.

وتتاح لهول فرصة تحقيق ذلك الإنجاز بعد أن أعلنت الجولة الأوروبية لغولف السيدات أن ملعب ونادي الغولف «رويال غرينز» بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية سيستضيف البطولتين النسائيتين السعوديتين المذكورتين وستجرى في ظل بيئة آمنة يتم خلالها أخذ كامل الاحتياطات اللازمة لمنح اللاعبات الـ100 اللاتي يتنافسن على جوائزها الحماية اللازمة في ظل الظروف المحيطة بسبب فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت النجمة الحاصلة على لقب أفضل لاعبة في الجولة الأوروبية للغولف عام 2014 الإنجليزية تشارلي هول: «كان حلمي دائما أن ألعب الغولف في جميع أنحاء العالم، والآن لدي فرصة التنافس في بلد جديد آخر».

وأضافت هول: «الملعب يبدو مذهلاً للغاية لذا لا أستطيع الانتظار حتى أتنافس عليه مع بعض أفضل لاعبات الغولف في العالم. إنه لأمر رائع أن أشارك في مثل هذه البطولة الرائدة، إذ سنلعب الغولف في المملكة العربية السعودية لأول مرة».

كما علقت الإنجليزية جورجيا هال قائلة: «لقد انتظرنا كثيراً منذ تأجيل الحدث في شهر مارس بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد، ولكن احتمالية الذهاب إلى مكان جديد والمنافسة في بطولتين في غضون أسبوع أمر مثير للغاية للاعبات، ويُظهر دعما لا يصدق لرياضة السيدات»