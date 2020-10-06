بحضور الرئيس التنفيذي لنادي الباطن عوض الهزيمي، تم الإعلان رسمياً عن رعاية (يلو) للفريق الأول لكرة القدم، وتم الإعلان وتوقيع العقد خلال احتفال شركة لتأجير السيارات، الذي كشفت الشركة خلاله عن هويتها الجديدة، التي سوف يوضع شعارها على قمصان اللاعبين خلال الموسم الرياضي المقبل.

وأكد الرئيس التنفيذي عوض الهزيمي، أن هذه الرعاية هي امتداد للجهود التي يقوم بها النادي لتعزيز موارده المالية، من خلال تفعيل جوانبه الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تبلورت اليوم باستمرار الشراكة مع شركة تأجير للسيارات.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي ناصر القحطاني عن اعتزازه بدعم النشاط الرياضي عبر رعاية فريق نادي الباطن، إلى جانب عدد من الأندية المحلية والخارجية كجزء من الرسالة الاجتماعية في خدمة هذا القطاع الحيوي، الذي يمتد تأثيره لغالبية أفراد المجتمع، الذين منهم المتابع والممارس للرياضة، منوهاً بأن رسالة المسؤولية الاجتماعية في الشركة لا تقف عند الرياضة فقط، بل هناك العديد من المبادرات والدعم الذي قدمته الشركة طيلة الأعوام الماضية، لتعزيز الجانب التوعوي ودعم العمل الخيري.