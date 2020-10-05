اختتمت البطولة الوطنية الكبرى 2 لقفز الحواجز بجدة، المُقامة في مركز المطبقاني للفروسية، أمس الأول (السبت)، والتي استمرت من يوم 1 إلى 3 أكتوبر 2020، تحت إشراف ودعم من الاتحاد السعودي للفروسية، ووزارة الرياضة، وبمشاركة أكثر من 63 فارسًا وفارسة من أشهر فرسان الصف الأول والمنتخب السعودي للفروسية، وأكثر من 100 حصان.

واستكملت البطولة بعد قرار لجنة التحكيم تأجيل باقي أشواط اليوم الأول، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، واستكملت باقي الأشواط في ثاني وثالث أيام البطولة.

وفي اليوم الثاني من البطولة الوطنية الكبرى لقفز الحواجز، أحرز الفارس عبدالله تمبكاني، على الحصان إمداد، المركز الأول في الشوط الأول مبتدئين، وحصد الفارس مكي محمد مكي، على الحصان WKD، المركز الأول في الشوط الثاني تحت 18 عامًا، وفاز الفارس خالد الهادي، على حصان مسيرو، في الشوط الثالث، وفي الشوط الثالث «الرئيسي مفتوح 3» المؤجل من اليوم الأول، حصد الفارس الدولي عبدالله الشربتلي المركز الأول على حصان بيولميت، وأحرزت الفارسة الدولية دلما ملحس المركز الخامس، على حصان هوب أوف ايريس.

وفي اليوم الثالث من البطولة الوطنية الكبرى لقفز الحواجز، حصد الفارس حسن آل هادي المركز الأول في الشوط الأول تحت 15 عامًا، على حصان أونيدا، وحصد الفارس عبدالرحمن البلادي المركز الأول في الشوط الثاني، على حصان رد ستار، وفي الشوط الثاني «مفتوح 2» المؤجل من اليوم الأول للبطولة، أحرز الفارس علاء كيال المركز الأول على حصان «ويبون4»، كما فاز الفارس الدولي عبدالله الشربتلي بالمركز الأول في الشوط الثالث، على حصان «بيولميت».