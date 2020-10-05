حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة المواعيد الخاصة بالفترة الزمنية لآلية إجراءات انتقال اللاعبين السعوديين، وذلك على النحو التالي: تقديم الطلبات للاتحاد للاعبين الراغبين في الانتقال من: 17 – 25 / 02 / 1442هـ الموافق: 4 – 12 / 10 / 2020.

- التعميم على المكاتب والأندية بأسماء اللاعبين الراغبين في الانتقال إليها من 26/2 – 1 / 3 / 1442هـ الموافق 13- 18 / 10 / 2020.

- تقديم الطلبات للاتحاد من الأندية الراغبة في انتقال اللاعبين إليها في مظاريف مغلقة من 2 - 10 / 3 / 1442هـ الموافق 19 – 27 / 10 / 2020.

- صدور موافقة الاتحاد النهائية على تسجيل اللاعبين المنتقلين لأنديتهم الجديدة من 11- 17 / 3 / 1442هـ الموافق 28 / 10 – 3 / 11 / 2020 والتأكيد على أن لا يقل عمر اللاعب عند طلب الانتقال عن 28 سنة.

وتم تصنيف اللاعبين المنتقلين:

أ - لاعبو المنتخب الأساسيون 350000 ريال 750000 ريال.

ب - لاعبو المنتخب السابقون 200000 ريال 350000 ريال.

ج - لاعب نادٍ 75000 ريال 200000 ريال.