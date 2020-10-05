وصل المهاجم المدغشقري كاروليس أندريا (الأحد)، إلى مطار أبها الدولي للانضمام لمعسكر فريق القادسية الأول لكرة القدم.

وتعاقدت إدارة نادي القادسية مع المهاجم المدغشقري قادما من فريق العدالة، وذلك في إطار خطتها لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين في الموسم القادم.

ولعب أندريا (31 عاما) في آخر موسمين 66 مباراة سجل خلالها 35 هدفا وصنع 5 أهداف. وسيخوض أندريا مع القادسية ثالث محطاته الكروية مع الفرق السعودية، إذ سبق له تمثيل فريق أحد في موسم 2017، وفريق العدالة في موسم 2019.

وسبق لأندريا اللعب لنادي وداد تلمسان الجزائري في عام 2011، كما لعب لنادي اتحاد العاصمة الجزائري في عام 2012.