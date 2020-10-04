اختتم اليوم مزاد تربة حائل للإبل في نسخته الثالثة في جنوب مدينة تربة حائل، بعد أن سجل دخلاً بأكثر من 27 مليون ريال وسط حضور كبير من أشهر ملاك الإبل على مستوى المملكة.



وكشف رئيس لجنة مزاد تربة حائل للإبل مقيم منور الشمري أن المزاد الذي أقيم على مدى 15 يوماً حيث سجل دخلاً تجاوز 27 مليون ريال، كما سجل أعلى صفقة بيع شهدها المزاد 2 مليون ريال قيمة قعود.



وأشار مقيم الشمري إلى أن متوسط البيع خلال أيام المزاد بلغ 100 ألف ريال في حين وصل أعداد الإبل التي دخلت إلى منصة حراج المزاد 1070 متناً.



وعلى هامش المزاد بين رئيس اللجنة أنّ أكثر من 103 أسر من الأسر المنتجة شارك في السوق الشعبية المصاحبة للمزاد حيث بلغ مجموع دخلها خلال أيام المزاد أكثر من 400 ألف ريال، مشيراً إلى أن المزاد ساهم كذلك برفع نسب تشغيل قطاعات اقتصادية عدة في مدينة تربة التابعة لمنطقة حائل كقطاع الإيواء والخدمات والنقل.