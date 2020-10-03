تحت إشراف ودعم من الاتحاد السعودي للفروسية، ووزارة الرياضة، أُقيمت أمس الأول البطولة الوطنية الكبرى2 لقفز الحواجز بجدة، في مركز المطبقاني للفروسية، المُقامة في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2020؛ بمشاركة أكثر من 63 فارساً وفارسة من أشهر فرسان الصف الأول والمنتخب السعودي للفروسية، وأكثر من 100 حصان.



وقررت لجنة التحكيم تعديل أشواط اليوم الأول من البطولة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن ترحل بقية الأشواط إلى ثاني وثالث أيام البطولة، وفقاً لما تراه اللجنة للضرورة القصوى، على أن يتم استكمال الشوط «مفتوح3» في ثاني أيام البطولة الجمعة 2-10-2020، وفي اليوم التالي الثالث والأخير من البطولة يستكمل الشوط «مفتوح 2».



وفي اليوم الثاني من البطولة الوطنية الكبرى لقفز الحواجز، أحرز الفارس عبدالله تمبكاني، على الحصان إمداد، المركز الأول في الشوط الأول مبتدئين، وحصد الفارس مكي محمد مكي، على الحصان WKD المركز الأول في الشوط الثاني تحت 18 عاماً، وفاز الفارس خالد الهادي، على حصان مسيرو، في الشوط الثالث.



وتألق الفرسان والفارسات في الشوط الثالث «مفتوح3» المؤجل من اليوم الأول في البطولة، ومن بينهم الفارس عبدالله الشربتلي، الذي حصد المركز الأول على حصان بيولميت، والفارسة دلما ملحس، التي أحرزت المركز الخامس، على حصان هوب أوف ايريس، وتم تكريم الـ5 فرسان الفائزين.



والجدير بالذكر أن الفارسة دلما ملحس حصدت ميدالية برونزية في منافسات قفز الحواجز، بفئة الفردي في سنغافورة 2010، وكانت أول فارسة سعودية تتأهل إلى بطولة عالمية، والفارس عبدالله الشربتلي حقق مع المنتخب السعودي للفروسية الميدالية الذهبية في سباق قفز الحواجز ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ18 في إندونيسيا 2018. وتعد المشاركة في البطولات الوطنية والمحلية بمثابة تدريبات لفرسان وفارسات الصف الأول والمنتخب السعودي للفروسية لخوض البطولات العالمية القادمة وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، كما أن النقاط التي يحرزها الفرسان والفارسات في هذه البطولات تؤهلهم للمشاركة في مهرجان الدرعية الدولي للفروسية وقفز الحواجز السنوي المُقام ضمن موسم الدرعية الذي يجمع بين الأحداث الرياضيّة العالميّة والعروض الترفيهيّة المبهرة.